Schlägerei an Argencenter

Zu einer Prügelei ist es laut Polizei am Mittwoch kurz vor 20 Uhr hinter dem Argencenter gekommen. Wegen privater Streitigkeiten kam es zwischen einem 17-Jährigen und einem 18-Jährigen zum Gerangel, in dessen Verlauf drei bislang Unbekannte eingriffen und den 18-Jährigen festhielten. Der Jüngere schlug seinem Kontrahenten daraufhin mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Als dieser zu Boden fiel, trat die Gruppe seinen Angaben zufolge auf ihn ein, bevor sie das Weite suchte. Die verständigte Polizei stellte den 17-Jährigen nach kurzer Suche im Bereich des Gehrenbergsportplatzes, wobei sie von einem anwesenden Spieler unterstützt wurden. Auf den Angreifer kommt nun ein Strafverfahren zu. Personen, die die Auseinandersetzung an der Rampe hinter dem Argencenter beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07522 / 98 40 bei der Polizei Wangen zu melden.