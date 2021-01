Schiedsrichter-Obmann Ringer geht in siebte Amtszeit

Auch nach 18 Jahren kann ein Ehrenamt noch für Überraschungen sorgen. Diese Erfahrung musste zumindest Josef Ringer am Montagabend machen. „Das war eine Hauptversammlung, die ich nicht mehr vergessen werde“, sagte er am Ende eines Abends, der ihn weiterhin als Obmann der Schiedsrichtergruppe (SRG) Wangen hervorbrachte. Denn bis er wiedergewählt war, mussten Ringer und die weit mehr als 100 zugeschalteten Fußball-Schiedsrichter vor allem Geduld aufbringen.

Schon die Organisation der alle drei Jahre abgehaltenen Hauptversammlung der SRG war komplett anders als alles bisher Dagewesene. Weil in Coronazeiten an ein Treffen im großen Kreis natürlich nicht zu denken war, mussten Ringer und seine Kollegen erstmals eine virtuelle Veranstaltung ansetzen. Als sich alle „versammelt“ hatten, wurde schnell klar, dass etwas an wesentlicher Stelle nicht klappte. Die vom Württembergischen Fußballverband (WFV) bereitgestellten Zugangscodes für die spätere Abstimmung über den Obmann waren nämlich nicht mehr gültig. Und alle Bemühungen, dieses Problem innerhalb der nächsten zwei Stunden zu lösen, schlugen fehl. So blieb am Ende – nach einem Blick in die Satzung – nur der Weg, über die Chatfunktion offen abzustimmen. Das gelang immerhin reibungslos und ohne Protest aus den Reihen der zugeschalteten Schiedsrichter. Damit war der seit 2003 amtierende Ringer wiedergewählt und durfte – wenn auch mit Startschwierigkeiten – in eine siebte Amtszeit gehen.

Zuvor hatte er einen kleinen Rückblick auf die vergangenen drei Jahre gegeben, von denen vor allem das letzte durch die Corona-Pandemie gehörig durcheinandergewirbelt wurde. Nur etwas mehr als die Hälfte der sonst üblichen Spiele (nämlich 2323 statt zuvor 4509 beziehungsweise 4002) pfiffen die Schiedsrichter der SRG Wangen wegen des Saisonabbruchs im März. Dafür blieb die Anzahl der aktiven Schiedsrichter in den vergangenen Jahren mit aktuell 206 konstant. Und auch sonst zeigte sich Ringer zufrieden. Ein Lob für ihre Arbeit bekam die SRG Wangen nicht zuletzt von Nuri Saltik, dem Vorsitzenden des Fußball-Bezirks Bodensee.

Den Schmerz über die turbulente Corona-Saison und die holprige Abstimmung dürfte die Aussicht gelindert haben, dass die SRG Wangen am Samstag, 20. November, ihren 75. Geburtstag feiern wird. In der Festhalle Leutkirch. Nicht virtuell.