Schenktag bot viel gut Erhaltenes

Zum achten Mal hatte die Initiative Lebenswerk Wangen zum Schenktag mit Kleidertausch in die Stadthalle eingeladen – dieses Mal in Kooperation mit der Initiative „Fridays for Future“ und dem Tauschring Lindau-Wangen. Dabei standen Waren aller Art, die von ihren ursprünglichen Inhabern nicht mehr gebraucht werden, zur Mitnahme bereit. Zielgruppe waren vor allem junge Menschen, Arbeitslose, Asylbewerber und Menschen in Not, die kostenlos noch gut Erhaltenes für den Haushalt und Wissenswertes mitnehmen konnten. „So wird ein sinnvoller Beitrag zur nachhaltigen und sozialen Kreislaufwirtschaft in Wangen geleistet“, unterstreicht Ingrid Feustel von der Lebenshilfe einen weiteren Zweck des Schenktags. Foto: Lebenshilfe