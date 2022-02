Schellenklang und Anelied in St. Martin.

Einen gut besuchten Narrengottesdienst haben am Sonntag die Mitglieder der Wangemer Narrenzunft Kuhschelle weiß-rot in der katholischen Pfarrkirche St. Martin gefeiert. Die Feier wurde laut Mitteilung vom als Tina Turner verkleideten Gemeindereferenten Georg Woessner geleitet. Klatschend, mit Schellenklang und Narrenlied zogen die gläubigen Narren in die Kirche ein. Am Schluss wurde das Anelied unter der Maske gesungen und geschunkelt. Und nicht nur das: Auch der Schlage „...und die Hände zum Himel“ war im Gotteshaus zu hören. Zum Ausklang gab es Wangemer Fasnetsbrezel. Foto: Narrenzunft