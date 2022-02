Schelle, schelle! – Gugelnarren sagen im Wangener Rathaus auf

Die neue Kreissporthalle

Wangen (sz) - Nicht wie gewohnt im Büro des Oberbürgermeisters im Rathaus, sondern während einer Besprechung im Großen Sitzungssaal ist am Gumpigen Donnerstag eine Abordnung der Wangener Gugelnarren ins Rathaus gekommen. Jedoch wie gewohnt sagten die Gugelnarren laut Stadt OB Michael Lang und der Verwaltung aus den Narrenbüchern auf, was ihrer Meinung nach seit der letzten närrischen Amtszeit alles nicht gut gelaufen ist.

Schnipp, schnapp, da ist die Krawatte ab: Die Narren überraschen OB Michael Lang bei einer Besprechung im großen Sitzungssaal des Rathauses. (Foto: Stadt/sum)

Wangener bei Olympia?

Klar, dass auch in diesem Jahr die Krawatte des OB den Scheren zweier schneidsüchtiger Damen im Bajazz zum Opfer fiel. Lang dankte laut Mitteilung den Narren bei dieser Gelegenheit, dass sie sich zeigten und auch auf der Straße den Menschen eine Freude machten. Bei den Übertragungen der Olympischen Spiele in den vergangenen Wochen habe er immer wieder bei den Siegerehrungen gedacht, das sind doch schon wieder Wangener. Denn die Personen auf dem Treppchen hatten nach seiner Wahrnehmung doch eigentlich Bajazz-Kostüme an. Sehr erfreut nahm das Stadtoberhaupt deshalb zur Kenntnis: „Immer wieder waren die Wangener da erfolgreich.“

Nachfolgend die Sprüche in Gänze, die die Narren auch in diesem Jahr wegen der Pandemie am Donnerstagabend nicht in den Wirtschaften aufsagen konnten:

Der Fidelisbäck

Im Fidelisbäck - sind jo jetzt drei Neie drauf,

mei – dia reimet in dem Lade auf,

drum isch de rote Wecke he,

jetzt au aus Dinkel – guat und schee,

doch bisher war der fufzig Jahr,

ganz oifach gsait echt wunderbar,

drum des neie Rezept - zwar fein und nei,

des stampfet ihr am beste ei,

dia neie Bease ehrlich gsait,

miand no viel lerne liabe Leit!

Schelle Schelle - schellau

Das Gasthaus Stiefel

Im Gasthaus Stiefel fallt glei auf,

do isch en neie Pächter drauf,

dia Öfnungszeite schränkt me ei,

dafür deff´s jetzt gern deirer sei!

Schee renoviert und rausputzt au,

me hot was gmacht aus diesem Bau,

doch bloß bis zwoiezwanzig Uhr isch auf,

ihr liabe Leit wer kommt do drauf,

I moin bis Mittenacht sott auf scho sei,

weil son´sch kehr I do garit ei!

Schelle Schelle - schellau

Das „neue“ Pförtnerhaus

Au wenn´s niemand woiß,

und koiner hot´s bisher vernomme,

so hont mir trotzdem mitbekomme,

dass dia nei Veranstaltungshalle –

do dunde do- im Erba Areal,

isch milde gsait e reate Qual!

Do fehlt´s echt an vielem und sia isch au viel z´klei,

au Räume für´s DRK und für d´Feierwehr sollet do koine sei,

und Umkleide für d´Akteure sind natürlich au it da,

defür gibt´s im ganze Raum Pfeiler,

dia oin störet, wem´e auf d´ Bühne schaue ma.

Koi Beschallung oder e reate Lichtalag hot me plant do glei ei,

herzlichen Glückwunsch an d´Verwaltung,

des hätt me besser losse sei!

Koin Fisch und koi Floisch isch de Pförtnerhaus – he

aber natürlich – Ich habe vergessen –

es isch dafür optisch reat schee!

Schelle Schelle - schellau

Das Leben in Wangen

In Wange isch echt alles schee,

politisch isch au all´s oke,

mei uns got´s guat me muaß echt sage,

bei uns gibt´s wirklich nix zum Klage,

mir leabet wia im Himmel Leit,

bei uns macht´ s Leabe oifach freid,

und sott des sei it wirklich wahr,

hört sich´s zumindest ganz toll a!

Schelle Schelle - schellau

Die Alte Sporthalle

I woiß´s heit scho ganz, ganz gwieß,

weil des für mi ganz sicher isch,

die alte Sporthalle isch jetzt weg,

und Wange hot de große Dreck!

Was alles isch jetzt wunderbar,

es kommt jo au e neie Sporthalle na,

wird irgendwann, und des got it so lang,

zua me wunderbare Bumerang!

Dere alte Halle weret mir alle no sowas von bläre nach,

doch dann, dann gibt´s kein weh und ach,

do schauet mir Wangemer uns dann alle no um,

und mir weret feststelle – mei was waret mir dumm!Schelle Schelle - schellau

Die verkehrsfreie Altstadt

Verkehrsfreie Altstadt – ruck zuck gmacht,

also praktisch gsait ganz über Nacht,

des ging jetzt mol so richt gscheid,

ordentlich in d´Hose liabe Leit!

Oke me hot´s jetzt mol storniert,

auf´s nächste Johr – schau´mer mol was dann passiert!

Weil ganz so unumstritte isch des eh jo it,

und s´ziahet it grad alle mit,

und manch´er aus de Altstadt - Leit,

hot an „verkehrsfrei“ garkoi freid!

Wenn au de oine oder andre Stadtrot find,

er ka uns Wangemer behandle wia e Kind,

doch deppet sind mir lang no it,

und mir, mir denket scho au mit,

und d´ Fußgängerzone und de Stroßeverkehr,

so wia´s in de Altstadt ebe isch bisher,

so schlecht isch des no lang noit – he,

ganz ehrlich gsait – I find´s oke!

Klar – bin i als Narr frustiriert,

fasnächtlich hot me uns jo voll kastriert,

die nei Halle z ´kloi und viel z´weit weg,

für uns hot dia doch gar koin Zweck!

Unser guate alte Festhalle hot me griaße weg,

und dia nei Kreissporthalle hot für uns jo eh koin Zweck!

Weil Fasnet will me do it haben,

sell saget dia aus Oberschwaben - diese Superknaben!

Jo danke Verwaltung und Stadtrot von Wange,

dia Entscheidung isch mol sauber in d´Hose gange!

Ihr – brauchet eich alle it wundere wenn me do kapituliert,

und me sich für d´Fasnet in Wange ganz oinfach nimme interessiert!

Und dann zu guter Letzt immer no so verständnisvoll dua,

des hon I so satt – komm lond mir mei Ruah!

Als Behinderter in Wangen

Mei z´Wange isch me echt arm dra,

bisch du behindert soicht´s die a,

such´sch e Abort bei uns oje,

sell isch in Wange garit schee!

Bei de Gastronomie schaut´s ganz schlecht aus,

im erste Stock oder glei im Keller find´sch des Haus,

und Öffentlich isch au it guat,

wenn´s oim do gscheid pressiere duat.

Barrierefrei, Rollstuhlgerecht,

gibt´s z´Wange wenig – so isch echt!

Als Behinderter bisch z´Wange ganz arm dra,

me do it mol zum bissle ka!

Schelle Schelle Schellau

Die Kreisel-City

Jo friaher waret mir bekannt,

als Brunnestadt im ganze Land,

doch wenn des got so weiter Leit,

dann sind mir bald „Kroiselcity“ – ohne scheiß!

Weil überall wo bisher mol e Ampel war,

do baut me jetzt en Kroisel na! Hurra!

Schelle Schelle Schellau

Die Preise in Wangen

Oh Wangen du lieb Heimatstadt, wie lieb Ich dich so sehr,

dät I it wohne scho in dir, dät I glatt ziahe her!

Wie du so lieg´sch idilisch schön,

kann man so manchen Preis verstehn,

der zieht in unsre schöne Stadt,

weil Wangen was zu bieten hat!

Kaum angekommen fängt er dann,

ganz sicher zu erzählen an,

dass es ihm gefällt bei uns schon sehr,

drum sei er ja gezogen her,

wobei es sei halt schon sehr provinziell,

dass muss er ändern und zwar schnell!

Aber so, so sind´se halt dia Preise,

drum kenntet mir auf eich au guat „verzichte“

Weil ist es dir hier zu Provinziell –

gang wieder hoim- und zwar ganz schnell!

Die Gelbe Tonne

Die gelbe Tonne nagelnei,

ganz Wange freit sich heidenei,

endlich holt me´s Plastik ab,

muaß nimme in de Bauhof nab,

und au dia Wittwois freit sich klar,

und stellt sell Tonn an Gehweag na!

Bloß gleert wird diese eabe it,

weil d´Wittwois hot me ganz vergesse – was für ein Schitt!

Garit plant hot me dia fai he,

also des isch natürlich überhaupt it schee!

Und so standet 14 Tag lang Leit,

dia gelbe Tonne griffbereit,

doch kein Entsorger kam vorbei,

und sammelte den Dreck mol ei!

Die Hoffung bleibt dass s´besser got,

wenn jetzt au d´Wittwois auf´m Tourplan stoht!

Der Bahnübergang

Jetzt baut me in ganz Wange rum,

me dreht doch unser Städtle praktisch um,

doch unser Bahnübergang – ihr Leit,

do schaut me scho drauf, dass der so bleibt!

Die allergrößte Verkehrsbehinderung – weit und breit,

dia Stau verursacht dia ganz Zeit,

dia wird bloß gschobe vor sich her,

debei stört doch dieser Übergang so sehr!

Seit jetzt dia Streck isch au no elektrifiziert,

sind doch dia Schranke bloß no zua – kapiert,

und s´staut sich echt dia ganze Zeit,

und s´Stadt sagt bloß: „ha mir sind it Schuld dra liabe Leit“!

Weil so e Planfeststellungsverfahre des dauert lang,

und drum könnet mir au it fange an!

Doch des Problem isch jahrzehnte lang bekannt,

drum find I des so langsam allerhand,

dess me in all der lange Zeit,

des nia verändert hot ihr Leit!

Schelle Schelle -

schellau

Die Farbe der Gelben Tonne

Dia gelb Tonne mein liaber Ma,

Wo stellet mir diese Büchs scho wieder na,

alt Bewährtes wird zur Vergangenheit,

was Neus isch heit d Trennt des isch gscheit.

In alle Farbe hond mir se jetzt im Haus,

ehrlich gsagt des isch für mi ein Graus.

Ganz durchdacht isch des scho it,

Weiss rot wia d Fasnet des wär doch de Hit.

Dann wär Fasnet s ganze Johr im Gai

Des dät uns alle gfalle

Schelle Schelle - schellau

Ein Kurs für Kreisel

Kreisverkehr in Wange hoch im Trennt,

auch wenn sie bis dato koiner kennt.

Wange kreiselt des isch dia Zukunft au,

jo manche findet scho gar nemme raus was für a Schau

Manch zur Freude aller Grund

Denn dia hond au gmerkt dass er isch it eckig sondern rund

Jetzt kasch belege bei der VHS ein Kurs für den Kreisel au

Dass wieder rausfindesch, Schelle schelle Schellau

Der Stadtbus

Dia alte Halle isch jetzt weg es tut so weh

Ein lehre Platz zum Sehe es tut so weh

Kasch nemme feire wia anno dazumal

Kasch schaue wo bleibsch wieder einmal

Mir hond a Idee, dass wieder feire kasch ohne Ende

Lond Stadtbus fahre ab vom Umzugsende

Dann hättet mir wieder a Freid und Stadt au

Dia Zeit verheilt alle Wunden mit

Schelle Schelle Schellau

Die Parkgebühren für Schüler

Als Schüler in Wange gehörsch echt d Katz,

hosch koin Parkplatz am gewohnten Platz

Wilsch zur Schule des wär echt toll,

aber bis do komsch isch alles voll.

Wenn denn doch oin findesch isch des schee,

musch zahle Gebühre ojemine.

He Leit muss des sei dass Schüler müsset zahle?,

muss der Geldbeutel deren leiden solche Qualen?

Ein Parkausweis wär voll Ok

Den isch au in d Schul gange wieder richtig schee

Schelle Schelle Schellau