Scheiben in Wangener Schule eingeschlagen: Polizei ermittelt

Vier Scheiben am Eingang der Berger-Höhe-Schule in Wangen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag von Unbekannten beschädigt worden. Laut Polizei zersplitterten dabei drei der Scheiben, bei einer weiteren Scheibe brach das Glas komplett aus. Der Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen.