Scheiben eingeschlagen –Polizei sucht Zeugen

Von Deutsche Presse-Agentur

Kleine Männer sind erstmal im Nachteil. Vor allem wenn sie an ganz große Egos geraten. Herbert Feuerstein (1,65 Meter) war von 1990 bis 1994 der Dauer-Prügelknabe von Harald Schmidt, der ganze 29 Zentimeter größer war als er und sich immer schon für den Allergrößten hielt.

In „Schmidteinander“ waren für den späteren Late-Night-Talker die Pointen und die Lacher reserviert. Feuerstein war der ewige Sidekick, der immer eins draufbekam. Am Dienstag starb er im Alter von 83 Jahren in Erftstadt bei Köln, wie der WDR am Mittwoch mitteilte.