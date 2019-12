Scheibe des Jugendzentrums eingeschlagen

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 4 und 9 Uhr an einem Jugendzentrum in der Lindauer Straße in Wangen die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und laut Polizei Sachschaden verursacht. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Revier Wangen, Telefon 07522/9840, zu melden.