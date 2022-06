Schauspieler verliebt sich während der Wangener Festspielwochen

Veranstalter ist der Verein „Festspiele Wangen e.V.“. Gespielt wird im Zunftwinkel am Rande der Altstadt ab Mittwoch, 27. Juli 2022. Der letzte imaginäre Vorhang am Sonntag, 21. August 2022. Weitere Informationen zu Terminen, Tickets und wetterbedingtem Ausweichspielort gibt es auf www.festspiele-wangen.de

Auf dem Spielplan der Festspiele Wangen stehen in diesem Sommer „Kleiner Mann, was nun?“ nach dem Roman von Hans Fallada und „Des Kaiser neue Kleider“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Die „Schwäbische Zeitung“ stellt die Akteure vor. Dieses Mal: Schauspieler Lukas Kientzler.

Vor vier Jahren bei den Festspielen verliebt

Mit Lukas Kientzler spielt ein Wangener bei den Festspielen im Zunftwinkel mit. Wangener? Ja, der 39-Jährige hat sich vor vier Jahren während des Festspielsommers verliebt und ist inzwischen glücklicher Vater einer zweijährigen Tochter. „Ich bin Wangener und ich möchte es auch bleiben“, sagt er. Daran hat das kleine Wesen natürlich einen großen Anteil, aber auch die Stadt und die Region insgesamt, die eine hohe Lebensqualität bietet.

Da Kientzler bislang durch seine Engagements an verschiedenen Theatern in Deutschland, oft wochenlang von seiner Tochter getrennt ist, will er in Zukunft öfter auch als Sprecher und Synchronschauspieler arbeiten. Für ihn hätte es den Vorteil, flexibler zu sein und mehr Zeit in Wangen verbringen zu können.

2021 ein Engagement am Rottweiler Zimmertheater

Dass er bei den Festspielen 2021 nicht mitspielte, hatte mit einem Engagement am Rottweiler Zimmertheater zu tun. Dort spielte er unter anderem im „Prinz von Homburg“ von Kleist. „Zu dritt haben wir ‚Nathan, der Weise‘ gespielt“, erzählt er. Die Produktion war sehr erfolgreich und wurde bei den Privattheatertagen in Hamburg für den Monica-Bleibtreu-Preis nominiert. Auf den Klassiker folgte am Theater in Fürth mit Jean Paul Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ Existenzialismus pur.

Und jetzt also ab Ende Juli „Kleiner Mann, was nun?“ und „Des Kaisers neue Kleider“. Ein spannender Sommer steht ihm damit ins Haus. Denn in Falladas „Kleinem Mann“ spielt er gleich mehrere Rollen. „Ich bin selber gespannt, wie das klappt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Herausforderung!“, sagt Kientzler und ist sich sicher, dass es auch viel Spaß machen wird. Im Familienstück übernimmt er die Rolle des Ministers des Kaisers. „Ich habe noch nie ein klassisches Märchen gespielt. Darauf freue ich mich sehr und ich hoffe auf viele Kinder im Publikum“, sagt er.

2015 spielte Kientzler erstmals in Wangen

Das erste Mal spielte Kientzler 2015 in Wangen in „Der Vorname“ und in „Petterson und Findus“. Zuletzt stand er 2019 als Richter Adam in „Der zerbrochne Krug“ und als Löwe im „Zauberer von Oz“ auf der Festspielbühne. In dieser Saison ist der Schauspieler der einzige Rückkehrer auf die Wangener Festspielbühne. „Ich kannte die anderen im Team nicht, aber ich freue mich auf die kommenden Wochen“, sagt er. Ganz bestimmt nicht nur er.