Schauspieler bereichern neues Angebot der Wangener Museumsführungen

„Hinterm Mühlrad rechts…“, so lautet der Titel des neuen Angebots in der Wangener Museumslandschaft Eselmühle. In der szenischen Erlebnisführung erzählen Menschen aus ihrer Zeit und stellen ihre Schätze aus der Wangener Stadtgeschichte vor. Mittlerweile sind beinahe alle Rollen besetzt.

An verschiedenen Orten im Museum lassen Laienschauspieler Figuren der Wangener Stadtgeschichte in Szenen auferstehen. (Foto: Stadtverwaltung/Müller)

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stammt das Drehbuch aus der Feder von Schauspieler, Autor und Regisseur Brian Lausund. Historische Fakten für das Drehbuch lieferte Stadtarchivar Rainer Jensch. Lausund schrieb daraus die Szenen, die an fünf verschiedenen Orten im Museum von Laienschauspielern dargestellt werden. Er lasse historische Figuren der Wangener Stadtgeschichte in kurzweiligen, gespielten Szenen auferstehen, heißt es in der Pressemitteilung.

Diese Figuren treten in der Erlebnisführung auf

So sitzt dort Maria Neff, die der Stadt Wangen, beziehungsweise dem damaligen Oberbürgermeister Jörg Leist kurz vor ihrem Ableben die Eselmühle verkaufte. Es sei die „schönste Mühle im ganzen Allgäu“, befand die alte Dame mit der charakteristischen Wollhaube und ihren Katzen. Wie der Alt-OB den damaligen Gemeinderat „umging“ und damit auch den Abriss der Mühle zugunsten eines Straßenbauprojekts verhinderte, ist absolut hörens- und erlebenswert.

Kaum, dass ihre Geschichte endet, ruft Richard Streicher, der den Silberschatz in St. Wolfgang gefunden hat, Besucherinnen und Besucher in die oberen Etagen der Eselmühle und berichtet, wie es damals zuging, als plötzlich Geld aus der Wand strömte. Nebenan erzählt Friederike von ihrem Schwarm Josef Anton von Gegenbaur, der zu seiner Zeit einer der berühmtesten Künstler im Land war. Mit seinen Bildern des Heiligen Sebastian und der Madonna mit dem Kinde, die heute noch in der St. Martinskirche zu sehen sind, verbinden sich interessante und lustige Geschichten.

Auch Badstube und Eichendorff sind Thema

Bisher ist ein junger Bub mit Namen Josef als Gesprächspartner in den Szenen aufgetreten. In der nächsten Episode spielt er die Hauptrolle und das äußerst lebhaft und als hervorragender Sänger und Klavierspieler, wie sich zeigen wird. Er führt die Gruppe über den Wehrgang ins Eichendorff-Museum und erzählt dort, wie die Werke von Eichendorff und Gustav Freytag den Weg nach Wangen fanden. Schließlich betritt der Bader Balthus mit seiner Magd Benedikta die Szene und lädt zum Besuch der historischen Badstube ein.

Termine soll es wohl ab Mai geben

Die Idee zu der szenischen Führung hatte Gästeamtsleiterin Belinda Unger, die findet: „Bildungsarbeit darf auch unterhaltsam sein“. Die Termine für das Erlebnisschauspiel sind an den Donnerstagen 26. Mai, 23. Juni, 28. Juli, 22. September und 27. Oktober (jeweils 18.30 Uhr) sowie an den Sonntagen 10. Juli, 14. August, 11. September, 9. Oktober und 30. Oktober (jeweils um 17.30 Uhr). Die eineinhalbstündige Führung kostet 15 Euro pro Person. Tickets gibt es im Gästeamt oder unter https://wangen.reservix.de auch online. Treffpunkt ist immer am Museumseingang am Mühlrad.

Finanziert wird das Projekt über die Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg, das vorausschauend auf den Sommer 2022 eine „Corona-Sonderförderung für Museen“ ausgelobt hat. Das Konzept, das die Städtischen Museen gemeinsam mit dem Gästeamt Wangen eingereicht hatten, gefiel der Jury offenbar, sie bewilligte 9000 Euro. Die Beteiligten reagieren mit ihrem Angebot auch auf die zuletzt pandemiebedingt zurückgegangenen Besucherzahlen im Museum und hoffen, damit ein neues verlockendes Angebot zu schaffen.