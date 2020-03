Schüler zeigen Verbundenheit mit OSK und Rettungsdienst

Der Bildungspartner der Gemeinschaftsschule Wangen, die Oberschwabenklinik (OSK) steht in der Corona-Krise vor gewaltigen Herausforderungen. Daher wird die Schule eigenen Angaben zufolge die OSK-Mitarbeiter ab Mittwoch mit einer solidarischen Hilfsaktion unterstützen: „Unsere 460 Schüler, die im Moment im Home-Office arbeiten, haben Motivationskarten mit Schokolade gebastelt und werden diese an die Mitarbeiter weiterleiten“, teilt der Schulleiter Jürgen Lindner in einem Schreiben mit. Außerdem werde den Mitarbeitern der Klinik und des Rettungsdienstes kostenlos Obst zur Verfügung gestellt.

Obst und Schokolade seien von dem Lions Club Wangen-Isny und der Firma Früchte Jork aus Isny gespendet worden. „Die Aktion soll den vielen fleißigen Helfern der OSK Mut machen und unsere Verbundenheit zeigen“, heißt es weiter.