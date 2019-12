Schüler des BSW spenden mehr als 10 000 Euro

Ganz besonders ins Zeug gelegt haben sich die Schüler des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW) auf dem diesjährigen Novembermarkt. Mit selbstgebastelten Adventskränzen, weihnachtlicher Deko und gutem Essen haben sie dieses Jahr eine Spendensumme von insgesamt 10 403,59 Euro erwirtschaftet. Laut Pressemitteilung des BWS sei das Organisationsteam jedes Jahr aufs Neue begeistert vom Engagement der Schüler.

„Schon seit 25 Jahren zeigen unsere Schüler, was man gemeinsam auf die Beine stellen kann. Aber dass wir in diesem Jahr so ein überwältigendes Ergebnis erreicht haben, hat uns dann doch überrascht“, wird Organisator Aron Schneider zitiert. Laut Pressemitteilung gehen 5000 Euro an die Togohilfe Wangen, die eine Partnerschule in dem afrikanischen Land unterstütze und dafür sorge, dass die Schüler dort täglich eine warme Mahlzeit bekommen. Johannes Sontheim, Vorsitzender der Togohilfe und Lehrer am BSW, sei begeistert von der umfangreichen Spende, die dazu ergänzend von der DFB-Stiftung „Egidius Braun“ auf 10 000 Euro verdoppelt wird.

Der andere Teil der Spende, insgesamt 5403,59 Euro, geht an die Stiftung Valentina aus Wangen. Ziel der Stiftung ist es laut Mitteilung, schwerkranke Kinder auf ihrem Lebensweg zu begleiten und ihnen das Leben etwas zu erleichtern. Dem Organisationsteam des Novembermarkts sei es wichtig, dass das Geld einem konkreten Zweck zugeführt wird. So wolle die Stiftung ein Gerät anschaffen, das es erleichtern soll, Kindern Blut abzunehmen beziehungsweise Venenzugänge zu legen. „Es freut mich sehr, dass sich junge Leute wie Ihr es seid, mit einem so traurigen Thema beschäftigen und Ihr uns mit eurer Spende unterstützt“, so Kurt Peter, Vorsitzender der Stiftung Valentina.