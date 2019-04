Schüler der Gemeinschaftsschule lernen Kommunalpolitik kennen

Einen ganzen Vormittag lang haben sich Schüler der Gemeinschaftsschule Wangen mit Themen der Kommunalpolitik befasst. Sie lernten laut einer Pressemitteilung der Stadt unter Anleitung eines Teams der Landeszentrale für politische Bildung, was eine Stadt alles leistet und wofür sie zuständig ist. Zu lernen gab es auch eine Menge über die Möglichkeiten, das Leben in einer Stadt mitzugestalten. Jugendgemeinderäte erläuterten dabei auch, wie sie Einfluss nehmen und was sie für die Jugend in Wangen tun.

Höhepunkt des Vormittags sei eine Runde mit Oberbürgermeister Michael Lang gewesen, in der er viele Fragen zu seinem Beruf beantwortete, aber auch über Privates plauderte, so der Bericht. Die Jugendlichen nutzten außerdem die Chance, Wünsche an ihn heranzutragen. So wollen sie das Jugendhaus schöner machen. Sie fragten nach Möglichkeiten, sich draußen zu treffen und erfuhren von den Grünanlagen zum Beispiel am Gehrenberg und an der Argeninsel, aber auch vom Beach-Volleyball- und Beach-Fußballfeld bei ihrer Schule.

OB Lang machte die Jugendlichen auf die bevorstehende Bürgerbeteiligung für das Pförtnergebäude und die Festwiese aufmerksam, bei der sie am 11. Mai ihre Wünsche und Initiativen einbringen können. Und er räumte Befürchtungen aus, denn ein Schüler fragte, ob die Schrebergärten bei der Erba bleiben werden. „Ja, diese Gärten bleiben. Wir werden sie nur ein wenig vom Kanal abrücken“, wird Lang in dme Schreibne zitiert.