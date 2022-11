SAV Wangen und OG Isny wandern gemeinsam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die letzte Wanderung im Jahr 2022 des Schwäbischen Albvereins Wangen zusammen mit der OG Isny, am Sonntag, 23. Oktober führte an die Iller bei Altusried. Wir trafen uns um 10 Uhr am Parkplatz P 14 um Fahrgemeinschaften zu bilden.

Die Wanderung begann um 11 Uhr am Wanderparkplatz in Kalden. Gleich zu Anfang kamen wir zur Ruine Kalden und hatten kurz darauf einen sehr schönen Ausblick auf den Illerdurchbruch mit der Illerschleife. Der folgende Abstieg über Stufen war relativ steil, aber alle Teilnehmer haben es geschafft.

Durch herbstliche Wälder an der Iller entlang haben wir Unterau erreicht, wo wir den Fluss auf der Straße überquert haben. Auf Waldwegen mit längerem Anstieg kamen wir zum Rastplatz Bock, dort hatten wir eine sehr schöne Mittagszeit verbracht. Über Wiesenwege gelangten wir zum Maierhof und zur neuen Hängebrücke in Fischers. Nach dem Überqueren der Hängebrücke waren wir nach kurzer Zeit wieder beim Parkplatz. Anschließend gab es eine verdiente und gemütliche Einkehr.

Die Wanderstrecke war 13,5 Kilometer lang und dauerte etwa dreieinhalb Stunden. Ein Teil der Gruppe hat sich für eine kürzere Strecke mit elf Kilometer entschieden. Wir bedanken uns für die schöne Wanderung bei Inge Mennel.