Satirischer Jahresrückblick in der Häge-Schmiede

Der Kabarettist Volkmar Staub und das Badische Sympathie Orchester treten am Freitag, 28. Januar, mit einem satirischen Jahresrückblick unter dem Motto „ Gags & Tratsch & Rock’n Roll in Wangen auf. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Häge-Schmiede. Laut Pressemitteilung bietet der Abend eine Jahresshow mit Satiren, Szenen, Gedichten und rockigen Songs zum Jahr. Straub trete seit 2019 gemeinsam mit dem Badischen Sympathie Orchester mit Gerd Maier und Michael Summ auf.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt in der Bindstraße 10 oder per Telefon unter 07522 / 742 11. Reservierungen macht Maria Neumann per Email an maria.neumann49@t-online.de oder Telefonnummer 07522 / 291 31. Karten gibt es auch über www.reservix.de oder an der Abendkasse, die ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar ist. Die Veranstalter bitten einen Nachweis für die 2G+ Regel mitzubringen. Geboosterte Personen sollten ebenfalls einen Personalausweis mitbringen, heißt es in der Pressemitteilung.