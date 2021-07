Samstagmittag ist Kulturzeit

Der Verein Kultrast organisiert diesen Sommer mit Unterstützung der Stadt Wangen die kleine Reihe „Kultur am Mittag“. Jeweils an einem Samstag im Monat findet bis September mittags um 12 Uhr eine Kulturveranstaltung im Spitalhof statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Wangen. Der Biergarten des Restaurant Ratsstüble hat in dieser Zeit geöffnet.

Den Anfang macht am Samstag, 17. Juli, der britische Sänger Adam Atkins. Der Singer-Songwriter hat laut Veranstalter in seiner musikalischen Geschichte in zahlreichen progressiven Bands gespielt. Er sei ein versierter Gitarrist und schöpfe sowohl beim Schreiben als auch bei der Umsetzung aus seiner Liebe zu Folk, Rock, Alternative, Indie und sogar Jazz. „Seine Songs sind eine einzigartige Kombination aus seiner unverwechselbaren Stimme, einfallsreichen Songstrukturen und instinktiver Musikalität“, heißt es in der Ankündigung.

Am 7. August kommt der Kabarettist Uli Boettcher nach Wangen. Seit 30 Jahren steht, hüpft und liegt Uli Boettcher auf deutschsprachigen Bühnen herum, heißt es weiter. Da hat sich einiges an Material angesammelt, um ein „Best of“ - Programm zu machen. Das hätte er auch schon vor zehn Jahren machen können, heißt es in der Ankündigung weiter, aber ihm sei kein guter Titel eingefallen und „Best of“ ging damals gar nicht. Auch heute sei Uli Boettcher mit Anglizismen careful - sie vermehren sich gar zu quick. Aber „Das Beste aus …“ höre sich auch nach 1956 an. Ebenso „Boettchers Perlen“. Oder „Boettchers bunter Bilderbogen“. Drum ist es halt doch ein „Best of“-Programm geworden.

Wortakrobatik gibt es am 18. September bei einem Poetry Slam mit Marvin Suckut zu hören. Suckut lebt und arbeitet in Konstanz. Seine Karriere als Autor und Slamer begann 2009 in Stuttgart bei den Baden-Württembergischen U20-Meisterschaften im Poetry Slam, die er gewann. Seitdem kann er auf über 800 Auftritte bei Poetry Slams, Lesebühnen und andere Literaturveranstaltungen zurückblicken, schreiben die Veranstalter. Textlich bewege er sich irgendwo zwischen gesellschaftskritischen Rundumschlägen, Realsatire und bitterböser Lyrik.

Alle Veranstaltungen beginnen samstags um 12 Uhr und finden voraussichtlich nur bei guter Witterung statt. Die Aufführungen dauern jeweils etwa eine Stunde ohne Pause. Freier Eintritt zum Konzert mit Adam Atkins und zum Poetry Slam mit Marvin Suckut, Tickets für das Kabarett mit Uli Boettcher kosten zehn Euro auf allen Plätzen. Für alle Veranstaltungen müssen Karten gebucht werden. Restkarten gibt es an der Kasse vor Ort. Die Plätze sind begrenzt, es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Eine Testpflicht für Veranstaltungen im Freien besteht momentan nicht. (Kostenlose) Tickets gibt es beim Gästeamt oder über www.reservix.de.