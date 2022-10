Saisonauftakt der MTG-Basketballer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 2. Oktober, begann für alle drei Mannschaften der Basketballabteilung der MTG Wangen auswärts die Saison.

Den Anfang machte die neugegründete U14 in Weingarten, wo sie gegen die Gastgeber und den BC Überlingen erste Erfahrungen sammeln konnte. Auch wenn beide Spiele deutlich verloren gingen (13:67 und 24:53), durften die ersten Korberfolge gefeiert werden. Fortsetzung folgt am Sonntag, 11. Oktober beim einzigen Heimspieltag (ab 10 Uhr, Praßberghalle).

Ähnlich erging es der U18 in Friedrichshafen. Ersatzgeschwächt und somit größtenteils aus U16-Spielern bestehend gab es bei der BG Bodensee beim 20:137 nichts zu holen. Hier galt ebenso, Erfahrungen und erste Erfolgserlebnisse zu sammeln. Am Samstag, 10. Oktober geht es zum Spieltag nach Salem, wo man gegen die Gastgeber und den TV Weingarten nicht so unterlegen sein dürfte.

Abends traten die Herren noch beim TV Wiblingen an. Die MTG startete gegen den nervösen Aufsteiger gut, ehe die Gastgeber aufholten und sich eine spannende Partie entwickelte. 30 Sekunden vor Schluss glich die MTG aus, ein Wurf zum Sieg erfolgte leider kurz nach der Sirene. In der Verlängerung mussten sich die Wangener dann mit 67:71 geschlagen geben.