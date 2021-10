Saisonabschluss der Abteilung Schwimmen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Freibad-Training der Kinder haben sich die Trainer im Kinderschwimmen der SG Niederwangen rund um Steffi Wunderle etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nachdem der ganze Sommer ohne Pause durchtrainiert werden konnte, gab es zum Abschluss der Saison ein Spiel- und Spaßtag mit verschiedenen Stationen. Dabei bekamen alle anwesenden Kinder einen Laufzettel, auf dem sie mindestens acht der zehn Stationen absolvieren mussten. Dabei ging es mehr um Spiel und Spaß als um Leistung. So mussten die Kinder zum Beispiel auf dem roten Seil im Wasser balancieren, Hampelmänner oder Liegestützen machen, einen Ring hoch tauchen, während dem Rutschen eine Grimasse schneiden, Bahnen schwimmen und so weiter.

Die SG Niederwangen konnte auch während der Corona-Zeit ihr Training aufrecht erhalten - trotz der hohen Hygienemaßnahmen. Dadurch gewann der Verein viele neue junge Schwimmer/innen. Insgesamt verzeichnet die Abteilung Schwimmen nun über 70 aktive Teilnehmer des Kinder-/Jugendtrainings. Dank der sechs motivierten Trainer konnte diese hohe Zahl über den Sommer hinweg gestemmt werden. Interessant wird es jetzt im Winter, wo es ab dem 9. Oktober im Hallenbad in Bodnegg und in der Fachklinik nun weiter geht. Wir freuen uns schon drauf.