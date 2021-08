Saisonabschluss beim TC Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tennis Sommersaison haben die Teams Damen 30 und Damen 50 sehr erfolgreich beendet. Beide Damen-Mannschaften steigen von der Oberliga bzw. Oberliga-Staffel in die Württemberg-Liga bzw. Württemberg-Staffel auf. Während die Damen 30 ihre Meisterschaft mit einem 9:0 Heimsieg gegen den Tennisklub Ulm klar machten, mussten die Damen 50 noch richtig schwitzen. Beim Meisterschafts-Rivalen TC Hechingen erkämpfte sich das 4er Team ein 2:2 nach den Einzeln und dann noch einen 4:2 Auswärtssieg mit starken Doppeln.

Damen 30: Carolin Albrecht, Nicole Christoph, Silke Giesen, Silke Hafen, Christiane Höllring, Heidi Kremsler, Kathrin Metzler, Katrin Schmid, Evi Schneider, Lisa Sessler und Eva Thoma.

Damen 50: Ulrike Schnitzer, Miriam Bohn, Jackie Wanner, Angelika Zimmerer, Silke Giesen, Heidi Kremsler und Christine Bihler.

Die Herren 30 feierten ebenfalls einen Aufstieg und zwar in die Bezirksoberliga. Alle Spiele, so auch das letzte gegen den TC Langenargen, wurden gewonnen. Mannschaftsführer Marc Siglinger mit Timo Feistle, Ralph Kugel, Bernd Deinhart, Markus Weber, Dirk Kautenberger, Christian Kern, Frederik und Dominique Labouvie und Christian Neumann.

Auch die Herren-Mannschaften und Herren-Spielgemeinschaften, Ü50 und Ü65 mit dem benachbarten Club Rot-Weiss, konnten in dieser Saison Aufstiege verbuchen. So kann die Ü50 Spielergemeinschaft, um Mannschaftsführer Georg Chakour, 2022 in der Bezirksliga spielen.

Die Herren 65 in der Spielgemeinschaft, mit Teamchef Hans Wetzel, erreichen den Aufstieg ebenfalls in die Bezirksliga.

Die Herren 1 haben im September noch Begegnungen offen. Sie erzielten am letzten Spieltag vor den Ferien gegen den Tabellenzweiten Langenargen einen wichtigen Sieg und setzten sich an die Tabellenspitze. Der Aufstieg in die nächste Liga (Bezirksklasse) dürfte gesichert sein. Was für eine erfolgreiche Saison für den Wangener Tennisclub!