Saison im Wangener Eisstadion beginnt

Mit dem Publikumslauf beginnt am Samstag, 24. Oktober, im Eisstadion Stefanshöhe in Wangen die Eislaufsaison. Der Publikumslauf beginnt laut Veranstalter generell um 14.30 Uhr und endet unter der Woche um 16.30 Uhr, am Wochenende um 17 Uhr. An Sonntagen gibt es von 9 bis 11 Uhr einen Kleinkinder- und Anfängerlauf. Die Eis-Disco findet alle zwei Wochen von 19 bis 21.45 Uhr statt (Termine auf der Internetseite).

Wie bisher gibt es auch in der neuen Saison täglich Publikumslaufzeiten. Für Hobbymannschaften, Kindergeburtstage oder Firmenevents stehen noch einige Eiszeiten zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu gibt es unter der Telefonnummer 07522/979443. Der Schlägerlauf für Hobbyspieler findet statt am Mittwoch von 17 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 12.45 bis 14.15 Uhr.

Bei Regen oder Schneefall bleibt das Eisstadion geschlossen. Kurzfristig anberaumte Schließungen werden auf der Internetseite des Fördervereins bekanntgegeben. Der Förderverein weist darauf hin, dass die Coronaschutz-Regelungen zu beachten sind. Unter anderem muss beim Betreten des Eisstadions außerhalb der Eisfläche ein Atem-Schutz getragen werden.