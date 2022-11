„Sächseln ist Sächsy“ mit Thomas Nicolai

Thomas Nicolai ist mit dem Kabarett „Sächsisch für Anfänger“ am Samstag, 12. November, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede in Wangen. Sächseln ist Sächsy! Einfach Unterkiefer locker hängen lassen, keine harten Konsonanten verwenden und schon kann’s losgehen mit Sächsisch für Anfänger von Thomas Nicolai, dem Fachmann für heitere Unterhaltung und Sprachkompetenz. Diese Show bietet die einmalige Chance von der „Drahnduhde“ (begriffsstutzig) zur schlauen „Riebe“ (Kopf) zu werden und „dahdermidd“ (damit) den erotischen Dialekt zu beherrschen. Vom 1x1 des Sächsischen über Speis und Trank, Liebesgeflüster und Donnerwetter bis zu Sächsisches Allerlei und Sächsisch für Fortgeschrittene. Denn: mit einem Sachsen ins Gespräch zu kommen ist nicht schwer, ihn zu verstehen umso mehr. Dabei bezieht sich das verstehen nicht auf das was er sagt, sondern wie er es sagst.

Bei dieser Show erfährt das Publikum Details und praktische Hinweise zur Schönheit und Poesie der sächsischen Mundart. E serlebt einen Sächsisch-Kurs, hört die original-sächsische Synchronfassung von „Casablanca“; lauscht sächsischer Heimatdichtung; erfährt, dass schon Kurt Tucholsky und Otto Reutter ihre ganz persönliche Erfahrungen mit Sachsen machten und taucht ein in die wunderbare Welt dieses besonderen Dialekts, heißt es in der Pressemitteilung.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 742 11, Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail: maria.neumann49@t-online.de oder Telefonnummer 07522 / 29131, online oder oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 91 36 27 erreichbar.