Sachschaden bei Unfall im Südring

Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag kurz nach 9 Uhr im Südring entstanden. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach Angaben der Polizei von der Erich-Noch-Straße in den Südring einbiegen und übersah hierbei den aus Richtung Erzberger Straße auf dem Südring herannahenden und vorfahrtsberechtigten Wagen einer 53-jährigen Frau. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge „nicht unerheblich beschädigt“, heißt es weiter, verletzt wurde niemand.