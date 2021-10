In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße in Wangen die Heckscheibe eines Autos beschädigt, wie die Polizei meldet. Vermutlich durch einen Schlag mit einem spitzen Gegenstand sprang die Scheibe des Mercedes über die gesamte Fläche, verblieb jedoch in der Gummierung. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07522 / 98 40 beim Polizeirevier in Wangen zu melden.