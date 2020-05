Ruth Spieler ist die Wunschlösung für Wangens Handballerinnen

Die sportliche Leitung der Handballabteilung bei der MTG Wangen um den neuen Vorstand Sport Reinhard Geyer ist komplett: Ruth Spieler hat die bislang vakante Position für die Leitung des Frauenbereichs übernommen. Damit ist das sechsköpfige Gremium um Geyer komplett: Timo Feistle (Männer), Evelyn Sachs (Jugend weiblich), Thomas Köhler (Jugend männlich) und Daniel Köhler (Kinderhandball).

Ruth Spieler ist seit frühester Kindheit Mitglied der MTG-Handballer, war lange Spielerin in der ersten Mannschaft und derzeit noch aktiv in der zweiten Mannschaft. Sie war laut Mitteilung „absolute Wunschkandidatin des bislang unvollständigen Gremiums für diese noch vakante Position“. Spieler ließ sich ein bisschen Zeit, um über die Anfrage der MTG nachzudenken. „Ich habe mir Gedanken gemacht, ob ich die Voraussetzungen für diese Position mitbringe und die damit verbundenen Erwartungen erfüllen kann.“ Letztlich sei ihr die Zusage aber leichtgefallen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, gehe diese mit viel Vorfreude und Motivation an, und freue mich auch insbesondere auf die Zusammenarbeit innerhalb des neuen Gremiums. Zusammen können wir viel erreichen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft in allen Bereichen stellen.“

Reinhard Geyer freut sich über die Zusage von Ruth Spieler. „Wir sind nun vollzählig und können uns auf die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen konzentrieren. Über ihre Bereitschaft, mithelfen zu wollen, haben wir uns alle sehr gefreut.“ Die MTG Wangen hat zudem auch einen neuen Co-Trainer für das Frauenteam, das den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft hat, gefunden. Christoph Hörmann aus Isny steht künftig neben Trainer Zsolt Balogh an der Seitenlinie.