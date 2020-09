Rußververschmutzung durch Verpuffung

Zu einer Verpuffung ist die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag gegen 21.40 Uhr in den Wangener Schießstattweg gerufen worden. Wie sich laut Polizei herausstellte, war es an der Ölheizung in einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache zu der Verpuffung gekommen, durch die ein Raum infolge des ausgetretenen Rußes in Mitleidenschaft gezogen wurde.

