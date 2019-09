Rupert-Neß-Gymnasium erhält sanierten Altbau

In einer kleinen Feierstunde übergab Oberbürgermeister Michael Lang (Siebter von links) das sanierte Altbaugebäude an das Rupert-Neß-Gymnasium (RNG). Eine 13-jährige Bauphase nähere sich damit dem Ende, so das Stadtoberhaupt. Nach Lehrerzimmer, naturwissenschaftlichem Trakt, Holzbau und dem jetzt fertiggestellten Altbau fehle nur noch der dem Altbau angegliederte sogenannte Fischerbau. Dessen Sanierung soll im Sommer 2020 beendet sein. Ein großer Dank gelte den Planern und Handwerkern, sagte Lang. Schulleiter Michael Roth (Sechster von links) bedankte sich im Namen der Schulgemeinschaft bei der Stadtverwaltung für die Unterstützung. Mit Beginn des Schuljahres endet für die RNG-Schüler die Zeit des Wanderns in andere Gebäude. Foto: RNG