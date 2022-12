Rund 10.000 Euro für Kinder und Menschen in Not

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren zwangsbedingter Coronapause konnte der traditionelle Novembermarkt am BSW endlich wieder stattfinden. Die Idee – wirtschaftlich denken, eigene Ideen und Fertigkeiten einsetzen, mit anderen ins Gespräch kommen und dabei einen sozialen Beitrag leisten – wurde so einmal mehr in die Tat umgesetzt. Das Orgateam freute sich besonders darüber, dass der Markt in diesem Jahr ohne weitere Auflagen möglich war. „Zu Beginn der Planungen war noch nicht klar, ob die pandemische Entwicklung den Markt in altbewährter Weise zulassen würde. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass das gemeinsame Feiern wie gewohnt stattfinden durfte,“ erklärte Mitorganisator Stefan Rosenwirth.

Die Spende von insgesamt knapp 10.000 Euro wird in diesem Jahr wie folgt aufgeteilt: 5.280,24 Euro gehen an die „Stiftung Valentina – Kraft für kleine Helden“, 4.250 Euro erhält die „Karawane der Menschlichkeit“.

Kurt Peter und seine Frau Renate Peter von der „Stiftung Valentina“ erschienen beide persönlich zur Spendenübergabe. Beide kennen den Novembermarkt von früheren Jahren. Der persönliche Kontakt zu Schüler und Lehrer ist ihnen sehr wichtig. Sie bedankten sich ganz herzlich und freuten sich über die erneute Spende. Familie Peter hat es sich aus ganz persönlicher Erfahrung zum Ziel gesetzt, schwerkranke Kinder auf ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Konkret wird die Spende für den Einsatz einer ambulanten Pflegekraft eingesetzt.

Auch Bruno Maul, von der Hilfsorganisation „Karawane der Menschlichkeit“, freute sich sehr über die Spende: „Wir helfen Menschen, die auf ihrer Flucht in Not geraten sind. Dabei unterstützen wir ausgewählte Organisationen bei ihrer wichtigen Arbeit vor Ort durch Geld- und Sachspenden,“ erklärt er. Bildung sei im Kontext der Flucht, die teilweise über viele Generationen andauere, ein wichtiger Hoffnungsfunke, und die Spende sichere die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes vor Ort für das nächste halbe Jahr.

Auch die anwesenden Schülersprecher zeigten sich bei der Spendenübergabe überwältigt: „Es war ja unser erster Novembermarkt und es war schön zu sehen, wie viele Schüler auf unserer Schule sind und wie toll wir zusammen feiern können,“ meint Lucas Sterz „Und wenn man dazu noch so einen großen Betrag spenden und damit etwas Gutes tun kann, ist das natürlich doppelt schön!“ ergänzte Lilly Knoblauch