Rüdiger Schneider schreibt ein „mystisches Buch“

„Ein Buch zu schreiben war schon immer ein Traum von mir“, sagt Rüdiger Schneider. Vor 14 Jahren notierte der Wangener die ersten Sätze einer Geschichte. Jetzt ist sie fertig. Der Autor veröffentlichte sie im Eigenverlag. Im Buch verarbeitet er auch Eindrücke aus seinen Reisen zu den sogenannten Kettenmenschen in Westafrika, für die er sich ehrenamtlich engagiert.

Schon immer habe er gern geschrieben, erzählt Rüdiger Schneider, oft Gedichte und Kurzgeschichten. Gezeigt hat er seine Werke aber nur ganz wenigen Menschen. „Ich hab das für mich gemacht“, sagt der 52-Jährige. Beim Schreiben könne er gut abschalten.

Vor Kurzem aber hat er dann doch ein Werk veröffentlicht. „Ho – Hinter Gedanken“ ist der Titel seines Buches. Schon vor 14 Jahren habe er damit angefangen, berichtet Schneider, zwischendurch habe er sich festgeschrieben, „da hing’s dann“. Bei der Fertigstellung des Romans habe ihm der erste Corona-Lockdown im vergangenen Frühjahr „durchaus in die Hände gespielte“, wie er sagt.

„Einfach drauflos geschrieben“

Was für ein Roman werden sollte und welche Geschichte darin erzählt wird, das hab er sich gar nicht so genau überlegt, so der Autor. „ich hab einfach drauflos geschrieben.“ Das Buch sei zwar von vielen Ereignissen seines Lebens geprägt, enthalte aber auch viel Phantasie. Ein „mystisches“ Buch, sagt Schneider, nach dem Genre befragt. Es handle von Zwillingsbrüdern, von denen einer im Alter von 15 Jahren ums Leben kommt. Weil sich die beiden aber nicht trennen wollen, beschließen sie, das eine noch verbleibende Leben fortan gemeinsam zu leben.

Die Protagonisten des Buches gehen unter anderem gemeinsam auf Reisen. In diesem Zusammenhang lässt Rüdiger Schneider ein Thema einfließen, dem er sich selbst seit einiger Zeit ehrenamtlich widmet: die sogenannten Kettenmenschen in Westafrika. Menschen mit psychischen Problemen werden dort oft an Bäumen oder in dunklen Hütten angekettet. Man glaubt, sie seien von Dämonen besessen und seien „ansteckend“. Rüdiger Schneider, der das sozialpsychiatrische Wohnheim der Bruderhaus-Diakonie in Wangen leitet, besuchte in Afrika Zentren, in denen solche Menschen aufgefangen und betreut werden, nachdem sie befreit wurden.

Das Buch „Ho – Hinter Gedanken“ umfasst 300 Seiten und wurde bei dem Verlag „Books on Demand“ veröffentlicht.