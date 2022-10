Rück- und Ausblick des Fördervereins für Kunstturnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Fördervereins des Kinder-, Jugend- und Kunstturnens Eisenharz ging der erste Vorsitzende Bernd Stadelmann in seinem Bericht rückblickend auf das Jahr 2021 ein. Er erinnerte an ein sehr ruhiges Vereinsjahr, in welchem coronabedingt keine Veranstaltungen durchgeführt wurden, insbesondere verwies er auf den ausgefallenen Turnerball. Er gab einen Einblick in das Kunstturngeschehen und hob hervor, dass die Turner der TG Wangen/Eisenharz nun seit zehn Jahren in der dritten Bundesliga starten. Ebenso sprach er die Planungen zum Turnhallenbau in Eisenharz an.

Mit Blick auf das kommende Jahr 2023 stellte Bernd Stadelmann die Durchführung einer Sport-Veranstaltung für Kinder in Aussicht. Simone Schneider hat als Schriftführerin einen Rückblick auf die Vorstandsarbeit im Jahr 2021 gegeben. Engelbert Weber stellte die Einnahmen und Ausgaben des Vereins dar. Aufgrund des Zuschusses an den Hauptverein und fehlender Einnahmen durch Veranstaltungen wurde im Jahr 2021 im Ergebnis ein leichter Verlust erzielt. Marie-Luise Durach erstattete den Bericht der Kassenprüfer und bescheinigte dem Kassier eine einwandfreie Kassenführung.

Nachdem die Vorstandschaft auf Antrag von Marie-Luise Durach einstimmig entlastet wurde, standen die Neuwahlen an. Bereits im Vorfeld kündigte Engelbert Weber an, dass er sein Amt als Kassier des Vereins abgeben möchte. Bernd Stadelmann wurde im Rahmen der Neuwahlen erneut zum ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt, Gerhard Loritz übernimmt weiterhin das Amt des zweiten Vorsitzenden. Als Kassenwart wurde Daniel Bodenmiller neu in den Vorstand gewählt. Simone Schneider bleibt Schriftführerin des Vereins und als Beisitzer wurden Armin Dorn, Lukas Mader und Hannes Müller bestätigt. Das Amt der Kassenprüfer üben weiterhin Marie-Luise Durach und Birgit Ebenhoch aus.

Bernd Stadelmann bedankte sich am Ende der Versammlung mit einem Geschenkkorb bei Engelbert Weber für sein großes Engagement für den Verein. Engelbert Weber war seit Gründung des Fördervereins im Jahr 1998 im Vorstand - zunächst als zweiter Vorsitzender, bevor er dann im Jahr 2002 das Amt des Kassiers übernahm.