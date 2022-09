Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Anwesen Popp in Oberweiler ist seit 35 Jahren ein überregionaler Spot für aktuelles Kunstgeschehen. Derzeit ist unter dem Label „POPP ART“ die Ausstellung „Rudi Popp - sein Spielfeld zwischen Kunst und Leben und was bleibt“ zu sehen. Sie zeigt die Fülle des Kunstschaffens von Rudi Popp (1947 bis 2021) am Entstehungsort.

Rudi Popp, geboren in Oberstaufen, lebte und arbeitete mit Sissi Popp in München, bevor sie ins Allgäu zogen. Er ist geprägt von den gesellschaftlichen Umbrüchen der 60er und 70er Jahre und den Einflüssen der Postmoderne. Popp antizipiert Entwicklungen, seine Arbeit ist auch jungen Künstler*innen zugänglich, die durch digitale Möglichkeiten vertraut sind mit raschen Wendungen und offenen Narrativen, die Popps Arbeit eigen sind. Das Zusammenwirken verschiedener Kunstsparten ist in seinen Werken stets vorhanden, er verschmilzt auditive und visuelle Momente, improvisiert, lässt sich vom Zufall leiten und bleibt immer dessen Regisseur.

Kuratiert wurde die Ausstellung von der Installationskünstlerin Sissi Popp, eingerichtet von Kolleg*innen und Freund*innen der Familie Popp. Sie erstreckt sich vom Stallgebäude über den Hof zur Scheune, von dort zum Bauwagen und schließlich zum Pavillon, der ehemaligen Schmiede.

Auf dem weitläufigen Gelände des alten Bauernhofs begegnen wir Skizzenbüchern, die Rudi Popp als Konzeptkünstler zeigen. Assemblagen, Fotografien, Bilder und Objekte gehen über zu Readymades und Objets-trouvés, zum Spiel von „Rotem Kreuz“ und „Schweizer Kreuz“, zu Spinnen-Objekten und dem „Henry-Dunant-Zyklus“. Szenerien und Anhäufungen aus Spielzeug changieren zwischen Humor und Beklemmung. Selbstinszenierungen im brennenden Bett aus den 2000ern und Kurzfilme aus der „popp-schilling“-Produktion der 2010er Jahre erzählen absurde Geschichten, treffen bizarre Aussagen. Ölkreidezeichnungen aus den 1990ern und digitale Visuals treffen sich im bäuerlichen Ambiente. Insgesamt: Foto, Film, Video, Zeichnungen, Drucke, Notiz, Skizzen, Bücher, Musik, Masken, Performance, Skulptur, Plastik, Collagen, Installation, Comic, Möbel, Text, Illustration - Rudi Popp, ein Leben, ein Gesamtkunstwerk.

Die Ausstellung ist täglich von 15 bis 18 Uhr in Wangen-Leupolz, Oberweiler 4 zu sehen. Sie endet mit einer Finissage am 3. Oktober um 11 Uhr.