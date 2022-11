Rudern für eine gute Sache

(wa, pem) - Mit einer Spendenaktion feiert das Studio Crossfit sein sechsjähriges Bestehen in Wangen. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) veranstaltet das Studio am Samstag, 12. November, von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr auf fünf Ruderergometern einen „Charity Marathon Row“. Es gilt einen 42,195 Kilometer langen Ruder-Marathon zu bestreiten – alleine oder im Team. Für die Marathonstrecke werden normalerweise zwischen drei und vier Stunden benötigt, schildert Maximilian Maibach. Für jeden Kilometer spendet Crossfit einen Euro, um die Aufnahme neuer Spender zu finanzieren.

Ein Ruderzeitfenster ist 30 Minuten lang. Wer sich beteiligt, kann sich in mehreren Zeiten hintereinander anmelden, um fünf oder zehn Kilometer zu rudern. Crossfit wolle mit der Aktion das Bewusstsein für die Wichtigkeit von sportlicher Aktivität für das körperliche und seelische Wohlbefinden stärken und die finanziellen Ressourcen für den Kampf gegen Krebs vervielfachen, sagt Maiwald. Es geht nicht darum, als bestes Team Erfolge feiern zu können, sondern darum, Betroffenen Mut zu machen.

Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs, Blutkrebs ist nach wie vor die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern. Viele Patienten können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht überleben. Den ganzen Tag über gibt es bei der Ruder-Charity-Aktion die Möglichkeit, in die weltweite Spenderdatei der DKMS aufgenommen zu werden.

Dafür wird vor Ort ein Wangenabstrich abgenommen. Mit einem Smartphone kann man sich in der DKMS-Datenbank registrieren lassen. Crossfit sendet die Proben ein. Die Registrierung eines Stammzellenspenders ist bis zum Alter von 55 Jahren möglich und kostet die DKMS 40 Euro. Der Betrag kann gespendet werden. Allen, denen das nicht möglich ist, übernimmt der Veranstalter die Registrierungskosten.