Rudermarathon ermöglicht Stammzellenspenden

Durch den Rudermarathon von Crossfit sind 13 neue Stammzellenspender registriert worden. Über den gesamten Tag wurden über sieben Marathons, insgesamt 325 Kilometer, errudert. Um die Kosten der Typisierung von 40 Euro pro Person für die DKMS kostenneutral zu halten, spendet Crossfit Wangen den Betrag von 520 Euro.Und der Rotary Club Lindau-Westallgäu verdoppelte spontan die Spende, was somit 1040 Euro an Spendengelder insgesamt ermöglicht, wie es in der Pressemitteilung heißt. Diese haben Florian Haas vom Rotary Club und Maximilian Maibach an die DKMS nun übergeben. Belohnt wurden die Trockenruderer mit Sachpreisen von DOC Weingart und JoyBräu Proteinbier (Foto: Crossfit).