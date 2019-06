„Royal Rangers“ erleben in Wangen seit zehn Jahren Abenteuer

Das Abenteuer hat einen Namen: „Royal Rangers“. Der Stamm Wangen der christlichen Pfadfinderschaft blickt auf zehn Jahre mit zahlreichen Sommercamps, Wanderungen und Kanuaktionen zurück. Wie die „Rangers“ mitteile, wollen sie das feiern. Deshalb laden sie alle Interessierten am Sonntag, 7. Juli, von 10 bis 15 Uhr zum zehnjährigen Bestehen mit buntem Programm am Stammplatz, Scherrichmühlweg 30 in Wangen, ein. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem P14. Laut Ankündigung beginnt das Fest mit einem abwechslungsreichen Rangergottesdienst. Anschließend gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Spielen. Dabei können Groß und Klein das Pfadfinderleben kennenlernen. Für Bewirtung ist gesorgt. Aktuell zählt der Stamm Wangen 20 aktive Mitglieder, die sich jeden zweiten Freitag treffen, um Pfadfindertechniken, Abenteuer, die Lust an der Natur und gemeinsame Aktionen mit dem christlichen Glauben zu verbinden. Foto: „Royal Rangers“