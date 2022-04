Rotary Club Isny-Allgäu fördert Zeltschule im Libanon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schüler der Klassen 3d und 1a der Grundschule Lindenberg haben in den letzten Wochen mit ihren Klassenlehrerinnen Corinna Connor und Sabine Martin eifrig grüne T-Shirts für die Igelschule im Libanon bedruckt. Möglich war diese Aktion nur durch die Spende der T-Shirts vom Rotary Club Isny-Allgäu.

Laut Präsident, Thomas Amann (Wangen), möchte der Club die Igelschule in den kommenden Monaten mit Spendengeldern unterstützen. Als Service-Club verfolgt Rotary weltweit verschiedene Ziele, unter anderem wie die Förderung der Gesundheit, Bildung und Frieden. Das Projekt der Zeltschule, insbesondere die Aktivitäten und Projekte der Grundschule Lindenberg in diesem Zusammenhang, fördert einerseits die Bildung der syrischen Flüchtlingskinder im Libanon und dämmt Kinderarbeit derselben ein andererseits die Friedenserziehung der Kinder in der Grundschule bei uns vor Ort.

In den Osterferien werden die T-Shirts mit dem Flugzeug in den Libanon gebracht und an alle Kinder der Igelschule verteilt. Die Allgäuer Kinder sind natürlich schon auf die Bilder mit den T-Shirts und lachenden Gesichtern aus der Zeltschule gespannt.

Syrische Flüchtlinge leben seit vielen Jahren in Zelten im Libanon – auch sie brauchen unsere Aufmerksamkeit.

2018 wurde mit großem Engagement von Bürgermeister a. D. Johannes Buhmann (Gestratz) in Kooperation mit Zeltschule e.V. und der Laubenbergschule eine Zeltschule für über 150 Flüchtlingskinder aus Syrien in der Bekaa-Ebene im Libanon errichtet.

Die Grundschule Lindenberg, die Mittelschule Lindau und die Laubenbergschule wollen auch in der Zukunft mit zahlreichen Aktionen Kontakt zu den Kindern in der Zeltschule Allgäu (Igelschule) aufbauen und die großartige Arbeit vor Ort mit Spendengeldern unterstützen. „Das nachhaltige Konzept der Igelschule leistet auch in den Schulen im Allgäu einen wichtigen Beitrag zur Friedenserziehung: „Niemand flieht ohne Grund!“, so Rektor Rainer Hölzel und Rotary Club Präsident Thomas Amann in der kurzen Ansprache.