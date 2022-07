Rosina Obermayr arbeitet seit 40 Jahren in der gleichen Praxis

Rosina Obermayr ist seit 40 Jahren in der gleichen Praxis tätig. Zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn absolvierte sie die Ausbildung und ihre ersten Berufsjahre zur Medizinischen Fachangestellten bei Dr. Spenesberger und arbeitete dann in der Praxis Opfermann/Burth/Wex. Aktuell ist Sie die leitende MFA in der Praxisgemeinschaft Burth/Scheubel/Höfeld im Gesundheitszentrum in Wangen. Sie ist außerdem Nichtärztliche Praxisassistentin, Substitutionsbeauftragte, hat bald zehn Auszubildende angeleitet, ist Praxismanagerin und die gute Seele der Praxis, wie es in einer Pressemitteilung heißt.