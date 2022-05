Ronja Wörz bewährt sich im Vierkampf

Eine Reise der besonderen Art unternahm die 13-jährige Wangenerin Ronja Wörz in den Osterferien. Gemeinsam mit ihrem Pony „Milli Minou“ reiste sie ins 600 Kilometer entfernte Langenfeld bei Köln, um beim Bundesnachwuchs-Vierkampf für Baden-Württemberg anzutreten.

Ein Vierkampf besteht aus den Disziplinen Dressurreiten, Springreiten, Schwimmen und Laufen. Für den Bundes-Vierkampf und Bundesnachwuchs-Vierkampf darf jedes Bundesland jeweils ein Team aus vier Reitern nominieren, von denen die drei besten Ergebnisse in die Mannschafts-Wertung eingehen. Im ersten Wettkampf lief es richtig gut und das Nachwuchsteam lag auf Platz zwei. Mit ihrer Zeit von 37 Sekunden auf 50 Metern war Ronja Wörz, die bei der SG Niederwangen trainiert, zufrieden. „Die Rollwende hat leider nicht geklappt“, erzählt sie, „sonst wäre ich wahrscheinlich noch etwas schneller gewesen“. Am Nachmittag durften die Teams ihre Mannschafts-Dressuraufgabe auf dem Prüfungsplatz üben. Für Ronjas Team war es das erste Mal in dieser Reiterinnen-Pferde-Zusammensetzung, denn durch Corona-Erkrankungen und verletzte Pferde war die Vorbereitung sehr schwierig gewesen. Dementsprechend niedrig fielen die Dressurnoten am nächsten Morgen in der Prüfung aus, aber die Reiterinnen ließen sich nicht entmutigen. Beim Lauf über zwei Kilometer am Nachmittag gaben sie wieder ihr Bestes. Die Entscheidung fiel am Sonntag beim Springreiten. Ronja, die in ihrem Team die älteste und erfahrenste Reiterin war, startete als letzte für Baden-Württemberg. Ihre fehlerfreie, harmonische Runde wurde von den Richtern mit einer Note von 7,9 belohnt. Das Team aus Baden-Württemberg landete damit auf Rang neun von elf.