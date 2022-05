Rollerfahrerin kollidiert mit Zeitungswagen

Der Handwagen eines 60-jährigen Zeitungsausträgers hat sich am Montag kurz nach 10 Uhr im Hinderofenweg selbstständig gemacht und ist auf die Ravensburger Straße gerollt. Beim Versuch, dem Zeitungswagen auszuweichen, stürzte eine 62-jährige Rollerfahrerin, die auf der Ravensburger Straße unterwegs war. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, sodass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Während am Zeitungswagen ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden entstand, wird dieser am Roller auf rund 3000 Euro beziffert. Er wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen.