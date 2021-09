Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 7 Uhr in Neuravensburg ereignet hat. Eine 21-jährige BMW-Fahrerin übersah beim Einbiegen aus der Mooweiler Straße in die Bodenseestraße eine vorfahrtsberechtigte 52-jährige Rollerfahrerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Zweiradlenkerin auf die Fahrbahn geschleudert. Sie musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Roller entstand wirtschaftlicher Totalschaden.