Rollerfahrer stürzt in der Simoniusstraße

Da er einem Autofahrer ausgewichen ist, ist ein 58 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers am Montag kurz vor 17 Uhr in der Simoniusstraße in Wangen gestürzt. Der Zweiradlenker war in Richtung B 32 unterwegs, als ein 61 Jahre alter Mercedes-Lenker, der von der Pettermandstraße in die Vorfahrtsstraße einbog, den Rollerfahrer übersah. Dieser wich dem Auto aus, kam dabei gegen den Bordstein und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Roller entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Da an dem Zweirad Betriebsflüssigkeiten ausliefen, war die Feuerwehr zum Abbinden an der Unfallstelle.