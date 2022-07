Rollerfahrer durch Verkehrsunfall verletzt

Verletzungen hat ein 17 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers erlitten, der am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in der Wangener Bodenseestraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist, teilt die Polizei mit.

Die 39 Jahre alte Fahrerin des Hyundai übersah beim Abbiegen von der Engetsweiler Straße in die Bodenseestraße den jugendlichen Zweiradfahrer, sodass es zur Kollision kam. Dieser stürzte und erlitt Schürfwunden. An seinem Roller entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, während sich der Sachschaden am Pkw auf rund 1500 Euro belaufen dürfte.