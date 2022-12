Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Gestürzt ist der Fahrer eines Motorrollers, nachdem er am Donnerstag zur Mittagszeit auf dem Parkplatz einer Schule im Danneckerweg von einem Auto angefahren wurde. Nach Angaben der Polizei übersah die 43-jährige Fahrerin eines Hyundai den Rollerfahrer beim Ausparken und erfasste ihn. Der 17-Jährige zog sich durch die Kollision und den Sturz leichte Verletzungen zu. Er wurde in der Schule erstversorgt. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro, am Hyundai dürfte er sich auf etwa 2000 Euro belaufen.