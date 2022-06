Roland Lingg neuer Vize-Kommandant in Niederwangen

Die Brief-Wahl des Abteilungskommandanten und von dessen Stellvertreter brachte während der Pandemie einen Wechsel in der langjährigen Führung hervor. Roland Lingg ist jetzt neuer Vize-Kommandant. Abteilungskommandant bleibt Andreas Frei. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Wangen.

Im Mai fand die Hauptversammlung der Abteilungsfeuerwehr Niederwangen nach einer Zwangspause während der Pandemie erstmals wieder in Präsenz und in voller Mannschaftsstärke statt. Der durch Briefwahl im Amt bestätigte Abteilungskommandant Andreas Frei warf in seinem Bericht einen Blick zurück auf die Monate, in denen kameradschaftliche Ereignisse und normale Regelproben ausgefallen waren.

Dennoch gab es zahlreiche Einsätze, die professionell abgearbeitet werden mussten. In der Summe rückten die Kameraden der Abteilung Niederwangen zu 18 Einsätzen mit Schwerpunkt in der technischen Hilfeleistung aus. Darunter waren zwei Alarme der Brandmeldeanlagen auf der Mülldeponie, ein Verkehrsunfall auf der A96 und zwei Ölspuren im Gemeindegebiet, eine durch Bauarbeiten beschädigte Gasleitung, eine dringende Türöffnung und zwei Sondereinsätze wegen des Ausfalls des Alarmierungssystems im Landkreis.

Zahlreich Einsätze hatten ihre Ursache in schweren Wetterereignissen: Schneebruch, Sturm und Wasser führten im Jahresverlauf immer wieder zu Hilfeleistungseinsätzen, so die Feierwehr.

Die Mannschaftsstärke gab Andreas Frei mit 34 Aktiven und 13 Mitgliedern in der Altersabteilung an. Gelitten hat indes die Mitgliederzahl der Jungendabteilung. In der Phase der Pandemie ist die Zahl der Jugendfeuerwehr auf null gefallen.

Bereits seit Anfang 2021 ist Noah Endraß von der Jugendabteilung in die Einsatzabteilung gewechselt, in die er nun per traditionellem Handschlag aufgenommen wurde. Florian Wanner wurde vom Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister befördert.

Das Feuerwehr Ehrenzeichen in Bronze, des Landes Baden-Württemberg, für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde bei der Versammlung an Jürgen Hasel übergeben. Klaus Dürrenberger wurde für 40 Jahre mit dem Feuerwehr Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. 20 Jahre davon hatte er, mit großem Engagement und Organisationstalent die Geschicke der Niederwangener Wehr als stellvertretenden Abteilungskommandant mitgetragen, berichtet die Feuerwehr. Bei der Briefwahl, zu Anfang diesen Jahres, war er nicht mehr angetreten und wechselte in die Altersabteilung.

Stadtbrandmeister Christoph Bock würdigte ausdrücklich die Verdienste von Klaus Dürrenberger für die Feuerwehr und dankte den Kammeraden aus Niederwangen für das vorbildliche Miteinander. Wenn es nötig ist, dann wird hier einfach zugepackt und das im besten Sinne, so der Gesamtkommandant. Auch Ordnungsamtsleiter Nicolai Müller, der als Vertreter der Stadtverwaltung an der Versammlung teilnahm, hob in seinen Dankworten hervor, dass Krisen zeigen, wie nötig und wertvoll das Ehrenamt in der Feuerwehr für die Bevölkerung ist.

Ortsvorsteher Roland Hasel zeigte sich glücklich, dass die Ortschaft von großen Brandeinsätzen verschont geblieben ist. Dennoch zeige sich, durch die große Anzahl anderer Einsätze, wie wichtig eine zuverlässige Feuerwehr für die Bevölkerung ist. Deren Wertigkeit sei auch durch die tatkräftige Mithilfe bei den Veranstaltungen im Ortsgebiet immer sichtbar.

Mit einem Geschenk der Mannschaft bedankten sich Andreas Frei und Roland Lingg bei Klaus Dürrenberger und übergaben ihm auch traditionell seinen Feuerwehr-Helm als Andenken für die vielen Jahre im ehrenamtlichen Dienst an der Bürgerschaft.