Roggenzell lädt zum Osterkonzert

Die Musikkapelle Roggenzell lädt für Ostersonntag, 17. April, um 20 Uhr in die Festhalle Neuravensburg zum Osterkonzert ein. Thema ist in diesem Jahr „Passion – Leid und Leidenschaft“.

Mit dem Osterkonzert wird Dirigent Thomas Riether seinen Taktstock nach 17 Jahren Tätigkeit in Roggenzell an Alisa Heutmann übergeben. Die gebürtige Neuseeländerin und studierte Flötistin und Kammermusikerin wird sich dem Konzertpublikum vorstellen. Karten gibt es im Vorverkauf telefonisch bei Ingrid Magino, Telefon 07528/74 39 und an der Abendkasse. Saalöffnung ist ab 19 Uhr. 50 Prozent der Eintrittsgelder werden an eine Hilfsorganisation für die Ukraine gespendet.