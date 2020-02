„Rico und Oskar“ ermitteln in der Stadtbücherei

Die Württembergische Landesbühne Esslingen kommt am Dienstag, 25. Februar, um 10 Uhr mit ihrem Stück „Rico, Oskar und das Herzgebreche“ in die Stadtbücherei. Wie die Stadtbücherei mitteilt, sind alle Kinder ab acht Jahren ins Kornhaus eingeladen.

Zum Inhalt: Oskar und sein Freund Rico werden in einen neuen Kriminalfall verwickelt: Sie entdecken, dass Ricos Mutter gestohlene Handtaschen verkauft, weil sie erpresst wird. Mithilfe von Herrn Scherten und einer befreundeten Nachbarin stellen die beiden Ermittlungen an, die am Ende viele Überraschungen bereithält.

Der Eintritt kostet zwei Euro.