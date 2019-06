Rheumakranke kauft sich selbst Haschisch zur Schmerztherapie - und erhält Bewährungsstrafe

Eine 57-jährige Frau aus dem östlichen Landkreis ist zu fünf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Grund: Sie wollte ohne ärztlichen Beistand ihre Schmerzen therapieren.

Arthrose, Wanderrheuma und eine künstliche Hüfte: Seit vielen Jahren leidet die Angeklagte, die am Dienstag vor dem Richter beim Amtsgericht Wangen stand, laut eigenem Bekunden an dauerhaften Schmerzen. Die Ärzte hätten ihr Antidepressiva, Schlafmittel und allerlei Schmerzmittel verschrieben. „ Doch ich wollte nicht andauernd diese starken Medikamente nehmen“, erklärte die Frau dem Richter und den beiden Schöffen. Und so sei sie per Zufall ihrem „Retter“ begegnet. Als sie mit Freunden in einer Fußgängerzone saß, sei sie mit drei Dealern ins Gespräch gekommen.

Die erklärten ihr, dass sie mit Haschisch ihre Sorgen los sei. Und so vereinbarten sie einen Ort, wo die Frau das Rauschmittel erhalten sollte. Die Angeklagte machte sogleich Nägel mit Köpfen. Sie kaufte Haschisch im Wert von mehr als 300 Euro und einem sehr hohen Wirkstoffgehalt. „Ich wusste nicht, dass das so ein großer Brocken ist“, sagte sie. Aber das sei ihr gerade Recht gewesen, da sie ja nicht ständig Nachschub holen wollte.

Dazu kommt, dass sie noch keine Erfahrung mit dieser Art Eigentherapie habe. „Sie hätten sich aber schon mal mit den Wirkungsweisen beschäftigen sollen“, meinte der Richter. Denn nicht jedes Rauschgift habe eine schmerzstillende Wirkung. Bei der Hausdurchsuchung, die die Angeklagte bedingungslos über sich ergehen ließ, hätten die Beamten noch Hanfsamen und ein Tütchen mit Amphetaminen gefunden. Doch auch hier beteuerte die Frau, dass sie nichts damit anzufangen wusste.

Derzeit verdiene sie mit ihrem Vollzeit-Job 900 Euro im Monat, sagte die Frau, müsse mit diesem Gehalt aber noch mehr als 100 000 Euro für eine Immobilie im Osten bezahlen, die unverkäuflich sei. „ Da bin ich auf einen Betrüger hereingefallen“, so die Angeklagte. Und dennoch sei sie sehr sparsam und komme mit dem Geld zurecht. Aufgrund der Drogen im Körper, die man bei einem Labortest festgestellt hatte, verlor die Frau auch ihren Führerschein. „Seit ich 18 bin, fahre ich Auto. Nun ist es, als habe man mir die Füße amputiert“, beschreibt sie den damit einhergehenden Verlust. Zur Arbeit könne sie allerdings laufen.

Richter, Schöffen und Staatsanwalt einigten sich darauf, den Fall als minder schwer einzustufen. Zwar sei der Wirkstoffgehalt von der Höhe her in nicht geringer Menge zu ahnden. Jedoch wurde dieser nur leicht überschritten. Hinzu kommt, dass sich die Angeklagte noch nie hat etwas zu Schulden kommen lassen. Und so hoffte die Frau am Ende der Beweisaufnahme auf ein mildes Urteil.

Der Richter gab zu den fünf Monaten Freiheitsstrafe eine Bewährungszeit von zwei Jahren. Dazu soll die 57-Jährige in einer gemeinnützigen Einrichtung 40 Arbeitsstunden leisten. Dafür hat sie ein halbes Jahr Zeit.