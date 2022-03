Rewe, Expert und Keller-Fahrräder: Große Rochade im Wangener Einzelhandel

Der Wangener Gemeinderat tagt am Montag, 14. März, erneut per Videositzung. Für Interessierte wird sie ab 18 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses übertragen. Von dort können in der Einwohnerfragestunde zu Beginn auch Wortmeldungen erfolgen. Neben den Plänen für das Kutter-Areal stehen eine Reihe weiterer Themen auf der Tagesordnung. Dazu gehören unter anderem der Haushaltserlass des Regierungspräsidiums, der nächste Schritt beim im Ortschaftsrat Niederwangen zuletzt vorberatenen Solarpark bei Humbrechts sowie Auftragsvergaben für die Erschließung der ehemaligen Hofstelle Winkelmüller, des Baugebiets Schwarzenbach-Nord sowie den Umbau der Martinstorkreuzung zu einem weiteren Kreisverkehr in der Stadt.