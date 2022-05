Renovierung des Probelokals

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch die Corona-Pandemie wurden von der Bundesregierung zahlreiche Einschränkungen auch für Vereine und das Musizieren beschlossen. Davon betroffen war auch der Fanfarenzug der Kolpingsfamilie Kißlegg. Beispielsweise konnten in den vergangenen beiden Jahren das beliebte Silvesterblasen wie auch alle anderen Auftritte bei Veranstaltungen und Volksfesten nicht stattfinden. Dadurch fehlen im Finanzhaushalt des Fanfarenzugs erhebliche Einnahmen.

Dennoch stehen notwendige Renovierungsarbeiten mit einem Finanzierungsbedarf von gut 1500 Euro im Probelokal an. „Wir müssen unser Probelokal modernisieren, Akkustikplatten zur Lärmregulierung anbringen und die Beleuchtung instand setzen“, sagt der Vorstand Andreas Puszti. Aus diesem Grund ermöglicht die Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG mit Crowdfunding die Finanzierung über die Plattform „wir schaffen mehr“. Hier finden Vorhaben und unterstützende Hände für die Finanzierung zusammen.

Für jede Spende im Zeitraum vom 28. März bis 25. Juni 2022 ab 5 Euro über die Plattform www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/fanfarenzug-kissleggg-renoviert gibt es 10 Euro der genossenschaftlichen Finanzgruppe dazu. Selbstverständlich ist jeder Spender zu den Proben am Donnerstag um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kißlegg eingeladen und ab einer Spende von 200 Euro kommen wir in einem Umkreis von 50 km zu Ihnen nach Hause, um ein Dankeschön Ständchen zu spielen.