Renovierung der Wangener Stadtbücherei geht auf die Zielgerade

In den letzten Jahren wurde die Stadtbücherei im Kornhaus Schritt für Schritt immer weiter renoviert. Nun geht die Arbeit langsam auf die Zielgeraden zu.

So wurde im Winter 2014/15 die Eingangstür zur Nordseite verlegt, die Toilettenanlage mit behindertengerechten WC 2015 umgebaut und eine der Zeitschriftenbereich 2016 neu gestaltet. 2017 fanden in der Stadtbücherei im Kornhaus die bis dato letzten Renovierungen im Erdgeschoss und in der Galerie statt.

Nun, fast zwei Jahre später, wurde die Innenausstattung erneut geändert. So wurden im November 2018 der Fußboden im Obergeschoss ausgetauscht, die alten Regale durch neue, hellere ersetzt und diese so umgestellt, dass sie in Blickrichtung der Fenster stehen. Das komme bei den Besuchern sehr gut an, sagt die stellvertretende Büchereileiterin Valerie Domnick: „Alles ist heller und freundlicher.“

Die Hauptarbeit geschah dabei größtenteils hinter verschlossenen Türen. Acht Wochen lang war die Bücherei geschlossen, damit Fußboden oder Decke renoviert werden konnten. Hinterher war zwar alles neu, optisch jedoch sah man keinen großen Unterschied. Manches wurde von den Besucher nicht bemerkt, meint Valerie Domnick: „Wir versuchen aber zu vermitteln, dass auch das sehr viel Arbeit war.“

Die Umbauarbeiten wurden auch dazu genutzt, manche Themenbereiche neu zu ordnen. So wurden die Literaturwissenschaften direkt an die zu dem Autor dazugehörigen Romane sortiert und auch die Reiseführer und die Schülerinterpretationshilfen fanden einen neuen Platz. Einige Büchergruppen wurden in den Regalen gemischter sortiert. Insgesamt wurde der Stilmix von Holz- und weißen Farben aus dem Erdgeschoss auch ein Stockwerk höher übernommen.

„Was viele aber stört, ist, dass der Lesesaal noch nicht fertig ist“, sagt Valerie Domnick. Sie hofft, dass die Arbeiten dort Mitte April abgeschlossen sind. „Das fehlt, das merkt man“, so Domnick weiter und meint damit die Oberstufenschüler, die in dem Saal für das Abitur lernen – manche sogar mit einem Laptop, um sich in dem Raum zurückzuziehen und zu arbeiten. Künftig wird eine größere Glastür den Lesesaal von den Raum mit den Bücherregalen trennen. Für das Kinderprogramm des Ostereiermarkts am Freitag und Samstag kann der kleine Saal aber genutzt werden.

Wenn der Lesesaal fertig ist, fehlen noch die Büros und Ausgabentheken für die Mitarbeiterinnen. Sie sollen in nächster Zeit renoviert werden.