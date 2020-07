Rennradfahrer verletzt sich bei Sturz

Ein Rennradfahrer hat sich am Montag, gegen 17.10 Uhr, bei einem Sturz in Neuravensburg verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Der 58-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Fahrrad auf der Bodenseestraße in Richtung Wangen, als aus dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein Hyundai herausfuhr und nach links abbog. Der Autofahrer sah das Rennrad wegen eines anderen Autos zu spät und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungsteam brachte den 58-Jährigen nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.