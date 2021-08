Renate Tschöll schließt Kräutergarten Zellers in Eglofs

Renate Tschöll schließt nach 20 Jahren aus gesundheitlichen Gründen ihren beliebten Kräutergarten Zellers in Eglofs. Aus Hingabe zur Natur und den Allgäuer Kräutern hat Renate Tschöll schon in frühen Jahren Führungen angeboten, nachdem der Bauernhof nicht mehr bewirtschaftet wurde. Und so entstand die Idee den Kräutergarten Zellers unter dem Motto „Garten der Gesundheit, Sinne und Besinnlichkeit“ zu eröffnen.

Der damalige Gästeamtsleiter Bernd Reck hat sofort seine Unterstützung angeboten und so wurde am 9. Juni 2001 in Anwesenheit vom ehemaligen Landrat Kurt Widmaier und dem Altbürgermeister Josef Köberle die Eröffnung gefeiert.

Auf über 500 Quadratametern Fläche waren Heilpflanzen- und Themenbeete zu sehen. Längst vergessene Küchenkräuter, blühende Zierstauden und verschiedene Skulpturen dekorierten die einzelnen Themengärten. Der Barfußpfad führte zur intensiven Wahrnehmung der Sinne in Verbindung mit der Natur. Mit viel Wissen und Begeisterung zur Heilkunde hat Renate Tschöll so manches Unwohlsein lindern können. „Noch heute fragen viele nach meiner selbstgemachten Karde-Tinktur“, so Renate Tschöll.

Neben den vielen Kräuterführungen, auch im Rahmen des Ferienprogramms, fand immer im Herbst der beliebte Gartenflohmarkt statt. Die Landfrauen aus Eglofs verkauften neben Stauden, Samen, auch Gebasteltes. Zur Blumenschau hat Frau Tschöll immer ihren Beitrag geleistet und damit vielen Gästen aus Nah und Fern eine große Freude bereitet.

Bei einem Besuch bedankte sich Gästeamtsleiterin Katrin Hengge für die jahrelange Zusammenarbeit, auch im Namen von Bürgermeister Roland Sauter und dem Argenbühler Gemeinderat. „Frau Tschöll hat den Luftkurort Argenbühl mit ihrem Kräutergarten wirklich bereichert, dafür ganz herzlichen Dank!“ so Katrin Hengge.